Staatssanwaltschaft Sohn soll in Psychiatrie

Weil er seinen Vater schwer misshandelt hat, soll ein 33-Jähriger dauerhaft in die Psychiatrie kommen.

Das hat die Staatssanwaltschaft in Frankfurt am Dienstag vor dem Landgericht beantragt. Der 60 Jahre alte Vater war nach dem Übergriff im April 2022 ins Koma gefallen. Er starb einige Wochen später an einem Herzinfarkt.