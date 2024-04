Staatsschutz sucht Banner-Diebe in Grebenstein

Kurzmeldung Staatsschutz sucht Banner-Diebe in Grebenstein

Unbekannte haben in der vergangenen Woche vier Banner in Grebenstein (Kassel) gestohlen, die an verschiedenen Orten der Stadt für Demokratie, Vielfalt und Toleranz werben sollten.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stellte die Stadt Anzeige gegen Unbekannt. Da auch eine politische Motivation denkbar sei, ermittele der Staatsschutz.