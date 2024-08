Über Nordhessen hat es in der Nacht auf Freitag schwere Unwetter gegeben. Besonders betroffen ist die Region nördlich von Kassel. Wie hier im Hofgeismarer Stadtteil Hümme wurden Straßen überschwemmt Auch in Trendelburg liefen Keller voll, Menschen waren zum Teil in ihren Häusern eingeschlossen und mussten mit Booten gerettet werden. Teilweise stand das Wasser bis zu zwei Meter hoch in den Straßen.