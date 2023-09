Stein auf fahrenden Pkw in Burghaun geworfen

Zwei unbekannte Täter haben am Sonntag in Burghaun (Fulda) einen faustgroßen Stein auf die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos geworfen.

Die Scheibe sei zersplittert, so die Polizei am Montag. Die Insassen blieben unverletzt. Nun wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.