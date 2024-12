Sternschnuppenschwarm "Quadrantiden" zu Jahresbeginn

In der ersten Januarwoche können Astronomie-Fans sich den Meteorstrom der Quadrantiden anschauen.

Veröffentlicht am 29.12.24 um 08:37 Uhr

Die meisten Sternschnuppen werden am Abend des 3. Januar erwartet. "Das Maximum ist wie man sagt spitz, also von kurzer Dauer", erläutert Uwe Pilz, Vorsitzender der Vereinigung der Sternfreunde mit Sitz in Bensheim (Bergstraße). Er rät, gleich zu Beginn der Nacht mit dem Beobachten zu beginnen. Je später, desto weniger Sternschnuppen seien wahrscheinlich zu entdecken. Bis zu 100 Meteore pro Stunde würden erwartet.

Verursacht werden die Sternschnuppen von einer kosmischen Staubwolke. Da die Staubteilchen flach in die Atmosphäre eintreten, ziehen sie lange Spuren, wie Pilz erklärt. Diese könnten über weite Teile des Himmels reichen.