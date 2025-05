Erst sollen Unbekannte Platanen in Frankfurt vergiftet haben, nun hat die Bäume auf einem Limburger Spielplatz ein ähnliches Schicksal ereilt. Dieser bleibt vorerst gesperrt - um eine Gefährdung für Kinder auszuschließen.

Die Spuren des mutmaßlichen Gift-Angriffs zeigen sich in Limburg vor allem an der Rinde. Bild © Stadt Limburg

Der Spielplatz auf der Unterheide in Limburg auf unbestimmte Zeit gesperrt. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Es gebe "erhebliche Schäden durch Fremdeinwirkung an den Bäumen" auf dem Gelände an der Ecke Moselstraße/Auf der Unterheide. Eine Gefahr für Kinder könne nicht ausgeschlossen werden.

Die Schäden an einer Hainbuche und zwei neu gepflanzten Gleditschien auf dem Spielplatz seien bei einer regulären Baumkontrolle festgestellt worden.

Sie zeigen sich an der Rinde, wie eine Aufnahme der Stadt zeigt. Es deute einiges darauf hin, dass eine "gezielte chemische Belastung" dahinterstecke. Oder kurz gesagt: Gift.

Spielplatz bleibt zur Sicherheit gesperrt

Experten haben der Mitteilung zufolge Bodenproben entnommen, die nun durch die Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer in Baden-Württemberg untersucht werden sollen.

Der Spielplatz bleibe gesperrt, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Damit soll eine Gesundheitsgefährdung für Kinder ausgeschlossen werden, die auf dem Areal spielen.

Man nehme den Vorfall sehr ernst und hoffe auf Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können, sagte Michael Gros, der der den Betriebshof der Stadt Limburg leitet.

Platanen in Frankfurt vergiftet

Zuletzt waren in Frankfurt zwei riesige Platanen vergiftet, die im Stadtteil Nordend am dortigen Merianplatz Schatten spenden. In der Rinde der Bäume waren kreisrunde Löcher zu sehen, die offenbar von Unbekannten eingebohrt wurden.

Die Platanen weisen Schäden in den Kronen auf, die meisten Blätter verloren ihre grüne Farbe.

"Es ist bestürzend und entsetzlich, dass zwei Bäume möglicherweise absichtlich und völlig grundlos massiv geschädigt wurden", sagte Klima- und Umweltdezernentin Tina Zapf-Rodríguez (Grüne).

Die Platanen wurden 1965 gepflanzt. Ob sie überleben, ist noch nicht klar. Gleiches gilt auch für die nun vergifteten Bäume in Limburg.