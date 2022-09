Straftäter ohne Ticket in ICE

Festnahme Straftäter ohne Ticket in ICE

Die Polizei hat am Mittwoch einen mutmaßlichen Sexualstraftäter im Bremer Hauptbahnhof festgenommen, gegen den zwei Haftbefehle des Amtsgerichts Fritzlar (Schwalm-Eder) vorlagen - wegen sexueller Nötigung einer Minderjährigen sowie wegen Körperverletzung.

Aufgefallen sei der 24-Jährige, weil er ohne Fahrschein in einem ICE saß, so die Polizei am Donnerstag.