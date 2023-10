Mann bedroht in Kassel mehrere Menschen auf offener Straße mit Messer

Ein 35-Jähriger hat am Freitag in Kassel mit einem Messer mehrere Personen auf offener Straße bedroht.

Der Mann, der zuvor in einem Supermarkt randalierte, geriet beim Überqueren einer Straße mit einem Autofahrer in Streit, teilte die Polizei mit. In der Folge zog der 35-Jährige ein Messer und bedrohte den Fahrer und zwei Passanten, die bei dem Streit schlichten wollten. Die alarmierten Beamten nahm den Mann fest. Verletzt wurde niemand.