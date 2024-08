Schüsse aus Schreckschusswaffe am Bahnhofsvorplatz in Fulda

Schüsse aus einer Schreckschusswaffe am Bahnhofsvorplatz in Fulda haben am Dienstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Vier Männer waren in Streit geraten, einer gab dabei mehrere Schüsse ab. Er wurde festgenommen.

Veröffentlicht am 27.08.24 um 19:33 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Passanten hatten die Beamten am späten Nachmittag alarmiert. Vier Männer waren nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei in einen Streit und in eine körperliche Auseinandersetzung geraten, in deren Verlauf mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben wurden. Nach Polizeiangaben gelang es einem der Beteiligten dem Tatverdächtigen die Waffe abzunehmen, worauf dieser flüchtete. Eine Streife konnte ihn nach sofort eingeleiteter Fahnung widerstandslos festnehmen. Die Aggressionen waren laut Beamten nicht gegen Unbeteiligte gerichtet, es habe daher keine weitere Gefahr für Dritte bestanden. Drei an dem Streit beteiligte Männer wurden leicht verletzt. Weitere Hintergründe waren zunächst noch unklar, die Ermittlungen dauern an.