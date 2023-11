Streit in Darmstadt - Trio nach Bedrohung festgenommen

Drei Männer sind am Mittwochabend in Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung auf einem Supermarktgelände in Darmstadt festgenommen worden.

Sie sollen einen 20-Jährigen geschlagen und bedroht haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei setzten sie ein Messer und eine Schreckschusswaffe ein. Hintergrund soll ein Beziehungsstreit gewesen sein. Gegen die mutmaßlichen Täter wird ermittelt.