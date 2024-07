Streit um Kompressorlärm: Mann in Weilburg von Mauer gestoßen und schwer verletzt

In Weilburg ist ein Streit zwischen zwei Männern um die Lautstärke eines Kompressors eskaliert. Ein 48-Jähriger stieß einen 55-Jährigen von einer Mauer, dieser wurde schwer verletzt.

Nach Polizeiangaben vom Donnerstag arbeitete der 55-Jährige am Mittwochabend auf seinem Grundstück mit einem Kompressor. Der 48-Jährige kam aufs Grundstück und forderte das Abstellen der Maschine. Es kam zum Streit, in dessen Folge der 48-Jährige den 55-Jährigen so gestoßen haben soll, dass dieser rückwärts eine über einen Meter hohe Mauer herabfiel und schwer verletzt wurde. Der Angreifer flüchtete.