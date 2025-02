Nach dem Zusammenstoß mit einem Lkw auf einer Landstraße bei Rabenau (Gießen) ist der Fahrer eines Tanklasters geflüchtet.

Der Laster sei aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und habe den Lkw am Außenspiegel und am Heck getroffen, berichtete, die Polizei am Dienstag. Der 55 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls vom Montag.