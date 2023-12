Tankstelle in Bad Arolsen überfallen

Ein bewaffneter Räuber hat am Samstagmorgen eine Tankstelle Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) überfallen.

Der Mann bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und verlangte vor ihr, Bargeld herauszugeben, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchtete er mit Bargeld in noch unbekannter Höhe und Zigaretten. Den Angaben zufolge soll der Räuber komplett schwarz gekleidet gewesen sein, inklusive schwarzer Mütze und schwarzem Schal. Die Angestellte war zur Tatzeit alleine in dem Tankstellengebäude in der Innenstadt. Sie blieb unverletzt.