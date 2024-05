Der Tarifkonflikt bei der Postbank ist nach knapp drei Monaten gelöst.

In der fünften Runde einigten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber am Mittwochmorgen auf Gehaltserhöhungen in zwei Stufen sowie einen bis Ende 2027 verlängerten Kündigungsschutz. Das teilten Verdi und der Deutsche Bankangestellten-Verband (DBV) sowie die Deutsche Bank am Donnerstag mit. Nach Angaben der Gewerkschaften erhalten die etwa 12.000 Beschäftigten im Deutsche-Bank-Konzern mit einem Postbank-Tarifvertrag von Juni an 7,0% mehr Geld, mindestens jedoch 270 Euro.