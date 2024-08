Tatverdächtiger aus Bad Sooden-Allendorf flüchtet

Der Tatverdächtige, der am Sonntag auf einem Volksfest in Bad Sooden-Allendorf einen 23-Jährigen mit einem Cuttermesser am Hals verletzt haben soll, ist nach seiner Vorführung beim Amtsgericht geflohen.

Veröffentlicht am 21.08.24 um 15:40 Uhr









Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Kurz nach Verlassen des Gebäudes auf dem Weg zum Gefangenentransportfahrzeug sei der 22- Jährige zu Fuß geflüchtet.