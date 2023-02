Die Polizei hat in der Böschung am Schwanheimer Mainufer in Frankfurt am Donnerstag 35 Baustellen- und Elektrogeräte im Wert von etwa 20.000 Euro gefunden.

Zuvor waren von dort zwei Männer geflohen, die später festgenommen werden konnten.Sie stehen im Verdacht, bei mehreren zurückliegenden Einbrüchen auf Baustellen Geräte gestohlen zu haben.