Fake-Polizei-Aufruf verbreitet

Vor Beginn der Rodungsarbeiten für den umstrittenen Weiterbau der A49 im Dannenröder Forst bei Homberg/Ohm ist ein gefälschter Aufruf aufgetaucht, in dem Bürger um die Bereitstellung von Privatunterkünften für die Einsatzkräfte gebeten werden. Via Twitter wies die Polizei am Sonntag darauf hin, dass es sich bei den Flyern, die unter anderem den Briefkopf des Polizeipräsidiums Mittelhessen enthielten, um eine Fälschung handele. Zuvor hatte die Fuldaer Zeitung darüber berichtet.

In dem Schreiben, das in Kirtorf nahe Homberg/Ohm (Vogelsberg) verteilt wurde, hieß es unter anderem, die Einsatzkräfte aus mehreren Bundesländern seien seit Ende September in der Herrenwaldkaserne in Stadtallendorf ( Marburg-Biedenkopf) untergebracht. Die in dem Landkreis steigenden Corona-Fallzahlen stellten die Polizei vor große Herausforderungen. "Eine Stationierung von mehreren tausend Polizeikräften in der Kaserne ist riskant und unverantwortlich." Daher sei man auf die Hilfe der Bürger in Kirtorf angewiesen.