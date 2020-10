Friedliche Groß-Demo am Dannenröder Forst

Die Proteste gegen den Ausbau der A49 gingen auch am Sonntag weiter. Bis zum Nachmittag versammelten sich laut Angaben der Polizei rund 2.000 Teilnehmer zu der Kundgebung am Dannenröder Forst in Homberger Stadtteil Dannenrod (Vogelsberg). Die Veranstalter sprachen von bis zu 5.000 Menschen. Zwischenfälle gab es nicht.

Die Veranstalter forderten Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und die Landesregierung auf, den Weiterbau der A49 zu stoppen. Stattdessen solle Geld in den öffentlichen Nahverkehr investiert werden. "Die A 49 ist die Sackgasse der Verkehrswende und eine Investition in eine veraltete Industrie, in die im 21. Jahrhundert nicht mehr investiert werden darf", sagte Lilly Claudi von "Fridays for Future".

Der Vorsitzende des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND), Olaf Bandt, mahnte auf der Kundgebung schnelle Verhandlung über ein Moratorium für alle neuen Autobahnen in Deutschland an. Zu der Aktion hatten neben dem BUND unter anderem die Naturfreunde Deutschlands und Fridays for Future aufgerufen.

Bereits am Samstag radelten erneut Aktivisten von Kassel aus über einen bereits fertiggestellten Abschnitt der Autobahn bis zum Dannenröder Forst, um gegen das Projekt zu demonstrieren. Dabei wurde auch eine Baustelle kurzfristig besetzt. Auch am Donnerstag hatte es zu Beginn der Rodungen im Herrenwald Proteste gegeben.