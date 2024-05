Ein 51 Jahre alter Autofahrer ist bei Höchst im Odenwald in den Gegenverkehr geraten und mit zwei entgegenkommenden Autos zusammengestoßen. Er starb, die beiden anderen Fahrer wurden schwer verletzt.

Der tödliche Unfall passierte am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der B45 bei Höchst (Odenwald). Wie die Polizei berichtete, war der 51-Jährige mit seinem Wagen in Richtung Bad König unterwegs, als er zwischen dem Höchster Ortsteil Mümling-Grumbach und Etzen-Gesäß, einem Stadtteil von Bad König, aus noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet.

Er stieß mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Die beiden Fahrer der anderen Autos, ein 36- und ein 27-Jähriger, wurden bei dem Unfall verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Der 27-Jährige war so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber in eine Klinik transportiert wurde.

Stau im Berufsverkehr

Während der Bergungsarbeiten wurde die B45 komplett gesperrt. Das führte im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen und Staus. Gegen Mittag dauerte die Sperrung noch an. Wann sie aufgehoben werden kann, sei noch nicht absehbar, teilte die Polizei mit.