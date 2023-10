Bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Mühltal (Darmstadt-Dieburg) ist ein Autofahrer tödlich sowie ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Nach Polizeiangaben geriet der 68 Jahre alte Pkw-Fahrer am Samstag aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte in einer Kurve mit dem entgegenkommenden 55-jährigen Motorradfahrer. Der Pkw-Fahrer kam in eine Klinik, wo er wenig später starb. Der Motorradfahrer wurde mit einem Hubschrauber ebenfalls in eine Klinik gebracht und schwebt weiter in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen, um den Unfallhergang und die Ursache zu klären. Die L3098 war wegen der Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt.