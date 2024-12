Ein 54-Jähriger ist am Freitag mit seinem Auto bei Gedern (Wetterau) tödlich verunglückt.

Nach Angaben der Polizei geriet der Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr auf der B275 und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die zwei Frauen, die in dem anderen Wagen saßen, kamen in eine Klinik. Eine von ihnen musste zuvor aus dem Wagen befreit werden.