Ein 83 Jahre alter Autofahrer ist am Montagabend bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Nähe von Bad Homburg im Hochtaunuskreis ums Leben gekommen. Der Mann war auf der Bundesstraße 456 unterwegs, als er mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke auf die Gegenspur geriet. Sein Auto krachte frontal in den entgegenkommenden Wagen eines 54-Jährigen, der dabei leicht verletzt wurde. Der 83-Jährige wurde zunächst am Unfallort reanimiert, starb jedoch kurze Zeit später im Krankenhaus.