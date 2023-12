Tödlicher Unfall in Herborn: Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw ist ein Fußgänger ums Leben gekommen. Der genaue Hergang ist unklar, ein Gutachter wurde eingeschaltet.

In Herborn ist am Montag ein Fußgänger mit einem Lkw zusammengeprallt. Der 67 Jahre alte Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock, wie die Polizei mitteilte.

Gutachter soll Hergang klären

Laut Polizei passierte der Unfall am Vormittag auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet "Untere Au". Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, soll ein Sachverständiger klären. Zudem wurde eine Blutentnahme bei dem 47 Jahre alten Lkw-Fahrer angeordnet.

Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Bis das Gutachten des Sachverständigen vorliegt, kann es nach Polizeiangaben bis zu zwei Wochen dauern.

