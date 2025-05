Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Freitagabend auf einer Landstraße ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war zuvor ein Baum auf die Straße gestürzt. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und schleuderte auf die Straße. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.