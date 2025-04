Eine 17-Jährige ist am Donnerstag offenbar von einem 32 Jahre alten Mann auf offener Straße niedergeschossen worden. Danach richtete der mutmaßliche Täter die Waffe auf sich selbst. Ein Anwohner fand die beiden Verletzten auf einem Feldweg - für die Jugendliche kam jede Hilfe zu spät.

Ein 32-Jähriger soll am Donnerstag eine 17 Jahre alte Jugendliche in Wetzlar-Blasbach mit einem Schuss getötet haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Wetzlar am Freitag gemeinsam mit. Der Mann soll der 17-Jährigen am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr auf einem Fußweg aufgelauert haben.

Der Mann und die Jugendliche waren am Donnerstag von einem Passanten schwerverletzt aufgefunden worden. Sie gehe von einer Straftat aus, hatte die Polizei schon am Donnerstag berichtet - allerdings ohne Details zu nennen.

Jugendliche stirbt in Klinik

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand soll der dringend tatverdächtige 32-Jährige die Jugendliche mit einem Schuss aus einer Waffe lebensgefährlich verletzt haben, so Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag. Die Jugendliche wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht, wo sie starb.

Bild © picture-alliance/dpa

Der 32-Jährige richtete laut Polizei nach seiner Tat die Waffe auf sich selbst und fügte sich damit lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde notoperiert und überlebte. Sein Zustand sei allerdings noch kritisch, teilten die Behörden mit.

Die junge Frau stammt wie der mutmaßliche Täter aus dem Lahn-Dill-Kreis. Ob die beiden sich kannten, muss laut Angaben einer Polizeisprecherin noch ermittelt werden. Ein Anwohner hatte die beiden Schwerverletzten am Donnerstagmorgen gefunden und die Polizei alarmiert.