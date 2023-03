Tragisches S-Bahn-Unglück an der Hauptwache: 71-Jähriger stirbt

Ein Mann ist an der S-Bahn-Station Hauptwache zwischen Bahn und Bahnsteig geraten. Die Bahn überrollte den 71-Jährigen. Er wollte offenbar noch einsteigen.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend, am Freitag veröffentlichte die Polizei die neuesten Erkenntnisse aus den Ermittlungen: Demnach waren die Türen für die Weiterfahrt der S-Bahn bereits verriegelt, als der 71-Jährige an die Bahn herantrat und offenbar zusteigen wollte. Zu diesem Zeitpunkt fuhr die Bahn mit dem Fahrtziel Friedberg los.

Der Mann geriet zwischen die Bahn und den Bahnsteig ins Gleisbett. Die Bahn erfasste ihn. Der 71-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort starb.

Polizei wertet Videoaufnahmen aus

Der Vorfall ereignete sich um 20.05 Uhr an dem unterirdischen Gleis 3. Das Bahngleis wurde abgesperrt und der Bahnverkehr angehalten.

Die Polizei sprach auch nach Auswertung von Videoaufnahmen von einem tragischen Unfall. Hinweise, nach denen der Mann etwa gestoßen sein könnte, gab es den Beamten zufolge nicht. Die Ermittlungen deuteten nicht auf Fremdeinwirkung hin.

