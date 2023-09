Traktor und Feld in Eschwege in Flammen

In den Eschweger Stadtteilen Nieder- und Oberdünzebach ist am Mittwoch auf einem Feld ein Traktor und in der Folge auch das Feld in Brand geraten.

Feuerwehrleute löschten die Flammen, verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Der Sachschaden beträgt rund 120.000 Euro.