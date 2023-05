Transporter-Fahrer in Ehringshausen (Lahn-Dill) gestorben

Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Sonntagabend auf der A45 bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag berichtete, war der 40-Jährige in einem Baustellenbereich mit einem Auto kollidiert und umgekippt. Der 32 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos sowie zwei weitere Insassen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.