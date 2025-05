Transporter kracht durch Hauswand und bleibt in Küche stehen

Im mittelhessischen Rauschenberg ist ein Fahrer mit seinem Transporter gegen ein Wohnhaus gefahren. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Transporter steht zur Hälfte in der Küche des Wohnhauses. Bild © Marc Klug/hr

In Rauschenberg (Marburg-Biedenkopf) ist am Freitag ein Transporter in eine Hauswand gekracht. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer, wie die Polizei dem hr sagte.

Der Mann verlor demnach gegen 12.40 Uhr auf abschüssiger Straße die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Straße ab fuhr in die Wand des Wohnhauses im Stadtteil Schwabendorf. In der Mauer entstand ein großes Loch, der Transporter blieb zur Hälfte in der Gemeinschaftsküche des Hauses stehen.

Einsatzkräfte des THW versuchen, das Gebäude zu stützen und den Transporter herauszuziehen. Bild © Marc Klug/hr

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) stützten daraufhin das Gebäude ab und zogen den Transporter heraus. Die Bergungsaktion dauerte etwa bis 16.45 Uhr. Der Fahrer kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Keine weiteren Verletzten

Weitere Verletzte gab es nicht, zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine weiteren Menschen im Haus. "Wir hatten großes Glück, dass niemand im Haus oder auf der Straße war", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Dass sie nicht in der Küche waren, sei reines Glück gewesen, sagten auch das Ehepaar, das in diesem Haus wohnt. Normalerweise sei um diese Uhrzeit immer Mittagspause. "Nur der Zufall hat dafür gesorgt, dass die Pause heute mehrmals nach hinten geschoben wurde", sagte die Besitzerin.

Die Unfallursache ist noch unklar, die Polizei schließt einen medizinischen Grund nicht aus. Zur Schadenshöhe konnten die Beamten noch keine Angabe machen.