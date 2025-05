Mensch gerät unter ICE in Frankfurt

Am Frankfurter Hauptbahnhof ist am Freitagnachmittag eine Person während der Einfahrt eines ICEs aus noch unbekannten Gründen in die Gleise gestürzt.

Für die Rettung mussten Einsatzkräfte 60 Meter lang unter dem Zug entlang kriechen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Person wurde erstversorgt, dann auf einer Trage ins Freie gezogen und ins Krankenhaus gebracht. Wegen der Enge des Hohlraums unter der Bahnsteigkante war eine Rettung über den Bahnsteig nicht mehr möglich. Der Zug konnte nicht wegfahren, da herausstehende Teile an den Rädern die Person noch mehr hätten verletzen können. Die aufwendige Rettungsaktion dauerte mindestens 45 Minuten, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Beeinträchtigungen im Zugverkehr habe es nicht gegeben.