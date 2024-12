Tresor aus Wohnhaus in Groß-Zimmern gestohlen

Unbekannte haben aus einem Wohnhaus in Groß-Zimmern (Darmstadt-Dieburg) einen Tresor mitgehen lassen.

Veröffentlicht am 20.12.24 um 11:05 Uhr

Die Diebe seien über das Nachbargrundstück auf das Gelände und von da in das Haus gelangt, teilte die Polizei am Freitag mit. Den Angaben zufolge befanden sich in dem Tresor eine hochwertige Uhr und eine Münzsammlung. Der Wert der Beute liege bei mehreren tausend Euro.