U-Haft nach Messerattacke in Usingen

Nach der Messerattacke auf einen 37-Jährigen in Usingen (Hochtaunus) sitzt der mutmaßliche Angreifer in Untersuchungshaft.

Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der 36-Jährige soll seinen Kontrahenten am Sonntag nach einem Streit mit einem Messer schwer verletzt haben. Anschließend flüchtete er. Die Polizei nahm ihn in der Innenstadt fest.