Der Hessentag hat am ersten Wochenende Zehntausende nach Fritzlar (Schwalm-Eder) gelockt.

Nach etwa 14.000 Besuchern zum Auftakt am Freitag zählten die Veranstalter am ersten Wochenende insgesamt 139.000 Gäste, wie die Staatskanzlei am Sonntagabend bekanntgab. Damit sei das selbstgesteckte Ziel bereits übertroffen worden, sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) dazu. Bis zum Abschluss des Landesfestes am 2. Juni werden insgesamt etwa 500.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Rund 1.200 Veranstaltungen sind auf dem Hessentag geplant.