Überfälle - zwei Männer in Willingen gefasst

Die Polizei in Willingen (Waldeck-Frankenberg) hat nach zwei Überfällen zwei mutmaßliche Täter gefasst.

Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch sitzen ein 19-Jähriger und ein 21-Jähriger in U-Haft. Sie sollen eine Tankstelle im Stadtteil Usseln sowie einen Discounter in Brilon in Nordrhein-Westfalen überfallen haben. Bei dem Tankstellen-Überfall gingen die zwei Männer leer aus.