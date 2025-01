Übung der U.S. Army in Wiesbaden

Die U.S. Army führt in der ersten Februar-Woche in Wiesbaden ihre jährliche Übung durch. Die Übung dient der Überprüfung und Optimierung von Abläufen.

Veröffentlicht am 31.01.25 um 11:31 Uhr









Eine konkrete Bedrohungslage liegt nicht vor, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Anwohner müssen aber mit Staus und Verkehrsbehinderungen rund um die Kaserne rechnen, es werde zudem eine erhöhte Präsenz von Polizei- und Militärfahrzeugen im Stadtgebiet geben. Man werde alles unternehmen, um die Auswirkungen gering zu halten, sagte Garnisonskommandeur Danderson.