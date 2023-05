Der Pilot stürzte mit seinem Drachen-Trike nach dem Start in einen Baum.

Drachen-Trike in Baum hängengeblieben

Am Flugplatz in Michelstadt im Odenwald ist ein Ultraleichtflugzeug verunglückt. Das Flugzeug stürzte in einen Baum. Der 56 Jahre alte Pilot kam ums Leben.

Der Flugzeugabsturz ereignete sich gegen 10 Uhr am Montag, wie die Polizei mitteilte. Demnach stürzte der 56 Jahre alte Odenwälder kurz nach dem Start mit seinem Ultraleichtflugzeug, einem sogenannten Drachen-Trike, etwa 50 Meter abseits des Flugfeldes des Flugplatzes in Michelstadt (Odenwald) in einen Baum. Der Pilot habe bei dem Unfall tödliche Verletzungen erlitten.

LKA-Spezialisten sichern Sprengrakete

Neben Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Bergwacht und des Technischen Hilfswerks waren den Angaben zufolge auch Spezialisten des Landeskriminalamtes vor Ort. Sie versuchten die Sprengrakete an dem Drachen-Trike zu sichern, die eigentlich für die Auslösung eines Rettungsfallschirmes erforderlich ist. Dies gelang erst am Nachmittag.

Beim Drachen-Trike handelt es sich um einen Motordrachen. Das Ultraleichtflugzeug erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h.

Oktober 2022: Pilot stirbt nach Absturz

Es ist der zweite Absturz eines Flugzeugs bei Michelstadt innerhalb weniger Monate. Anfang Oktober vergangenen Jahres war der Pilot eines Kleinflugzeugs in einem Waldstück in der Nähe des Michelstädter Ortsteils Vielbrunn abgestürzt. Der 66 Jahre alte Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Der Pilot war nach Polizeiangaben zum Zeitpunkt des Absturzes alleine in der Maschine. Sechs Fallschirmspringer, die sich zunächst ebenfalls an Bord befanden, waren laut Polizei kurz zuvor aus dem Flugzeug gesprungen.

