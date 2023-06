Unbekannte sprengen Geldautomat in Florstadt

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Florstadt (Wetterau) gesprengt.

Der Automat und das Gebäude wurden dabei stark beschädigt. Nach Angaben der Polizei flohen die Täter mit einem dunklen Auto. Ob sie Geld erbeutet haben, ist unklar, ebenso die Höhe des Gebäudeschadens.