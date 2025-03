Unfälle an A3-Nachtbaustellen bei Wiesbaden und Frankfurt

Gleich zwei Unfälle haben sich in der Nacht zum Mittwoch an Nachtbaustellen auf der A3 am Wiesbadener Kreuz und in der Nähe des Frankfurter Flughafens ereignet.

Veröffentlicht am 26.03.25 um 11:11 Uhr Link kopiert!









Bild © 5vision.news

Link kopiert!









Laut Polizei fuhr in Höhe des Frankfurter Flughafens ein Gefahrguttransporter in den Sperranhänger einer der nächtlichen Baustellen. Der Laster hatte alte Batterien geladen, die bei dem Unfall jedoch nicht beschädigt wurden. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Während der Bergung war zwischen Kelsterbach (Groß-Gerau) und dem Frankfurter Kreuz nur der linke Fahrstreifen befahrbar. Nahe des Wiesbadener Kreuzes fuhr ein 35 Jahre alter Autofahrer ebenfalls gegen einen Sperranhänger. Sein Auto verkeilte sich darunter, weshalb die A3 auch an dieser Stelle kurzzeitig in südlicher Richtung gesperrt wurde. Der Fahrer wurde verletzt, ihm droht zudem ein Bußgeld. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro und an dem Sperranhänger rund 50.000 Euro Schaden.