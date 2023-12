Unfall - 89-Jährige in Hanau von Bus angefahren

Kurzmeldung Unfall - 89-Jährige in Hanau von Bus angefahren

Eine 89-Jährige ist am Dienstag von einem Linienbus in Hanau angefahren worden.

Die Seniorin wollte mit ihrem Rollator am Freiheitsplatz einen Bussteig betreten. Zur gleichen Zeit fuhr ein Bus los, der beim Abbiegen die Frau im Bereich der hinteren Fahrgasttür erfasste. Die Seniorin stürzte zu Boden und wurde am Bein schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.