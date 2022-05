Tödlicher Unfall auf der A3 in der Nähe des Frankfurter Flughafens

Unfall am Frankfurter Flughafen

Bei einem Unfall auf der A3 unweit des Frankfurter Flughafens ist ein Mensch ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden schwer verletzt. Die Autobahn war für Stunden gesperrt.

Bei zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Unfällen auf der A3 in der Nähe des Frankfurter Flughafens sind am frühen Sonntagmorgen mehrere Menschen schwer verletzt worden, eine Person tödlich. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war es gegen 4.30 Uhr zwischen dem Frankfurter Kreuz und Kelsterbach (Groß-Gerau) zunächst zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw gekommen, der relativ glimpflich verlief.

Ein weiteres Autos hielt daraufhin auf dem Standstreifen an, die Insassen stiegen aus und liefen auf die Fahrbahn, um den Unfallbeteiligten zu helfen. Genau in dem Moment sei ein weiterer Wagen in die Unfallstelle gefahren und gegen die beschädigten Autos geprallt, berichtete die Polizei.

Zahl der Verletzten noch unklar

Ein Mensch starb noch vor Ort. Wie viele Menschen verletzt wurden, ist noch unklar. Während die Frankfurter Feuerwehr von zwölf Verletzten sprach, waren dem Polizeipräsidium nur neun Verletzte bekannt. Auch zwei Hunde starben nach Angaben der Feuerwehr bei dem Unfall. Die Aufklärung des Unfallgeschehens dauere noch an, erklärten die Beamten. Ein Gutachter soll klären, was genau passierte.

Während der Bergungsarbeiten wurde die A3 ab dem Frankfurter Kreuz in Richtung Köln voll gesperrt. Ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften war vor Ort. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Zeitweise bildete sich ein kilometerlanger Rückstau.

Rückwärts durch die Rettungsgasse

Ein Autofahrer habe versucht, dem Stau zu entkommen und rückwärts durch die Rettungsgasse zu fahren, sagte eine Polizeisprecherin. Er sei festgenommen worden. Erst nach Stunden konnte die A3 am Mittag wieder freigegeben werden.