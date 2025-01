Unfall an Ampel mit grünem Pfeil bei Bebra

An einer Kreuzung an der L3251 bei Bebra (Hersfeld-Rotenburg) sind in der Nacht zum Freitag zwei Autos kollidiert.

Nach Polizeiangaben wollte ein Autofahrer von der B27 nach rechts abbiegen, was ein grüner Pfeil an der Ampel erlaubt. Er stieß mit einem bei grün geradeaus fahrenden Pkw zusammen, der in die Böschung fiel. Verletzt wurde niemand.