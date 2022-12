In Bad Vilbel (Wetterau) ist am Donnerstag ein führerloser Linienbus gegen einen Baum gerollt.

Wie die Polizei berichtete, hatte der Fahrer versucht einen Hydraulikdefekt an den Türen händisch zu beheben. Der Bus rollte etwa 25 Meter rückwärts gegen einen Baum. Dieser wurde entwurzelt und kippte gegen ein Wohnhaus. In dem Bus kamen acht Fahrgäste zu Fall. Sechs von ihnen verletzten sich, wovon wiederum drei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der Bus musste abgeschleppt werden. Zum Schaden machte die Polizei keine Angaben.