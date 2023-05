Radfahrer gerät in Frankfurt unter Bus - schwer verletzt

Ein Radfahrer ist in Frankfurt neben einem Linienbus ins Straucheln geraten und in der Folge zum Teil unter die Räder des Busses gekommen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der 60 Jahre alte Radfahrer dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Der Unfall geschah den Angaben zufolge bereits am Freitag.