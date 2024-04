33-Jährige kracht in parkendes Auto und flüchtet

Kurzmeldung 33-Jährige kracht in parkendes Auto und flüchtet

Eine 33-Jährige ist laut Polizei am Montagmorgen in Fulda in ein parkendes Auto gefahren und anschließend geflüchtet.

Laut Polizei sei die Frau mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und gegen das parkende Auto gefahren. Sie sei anschließend geflüchtet, da ihr Auto aber bei dem Unfall beschädigt wurde, sei sie nicht mehr weit gekommen.

Die Beamten hätten bei der Frau Akoholgeruch festgestellt, ihr Füherschein wurde sichergestellt.