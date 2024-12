Unfall in Kassel - acht Verletzte nach Zusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß in Kassel sind am Sonntagnachmittag insgesamt acht Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder.

Veröffentlicht am 23.12.24 um 11:53 Uhr

Ein 19-Jähriger hatte laut Polizei offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren und stieß in ein entgegenkommendes Auto. Anschließend stieß er mit einem weiteren Wagen zusammen, in dem eine fünfköpfige Familie unterwegs war. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit.