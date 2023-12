Unfall in Mittenaar - Müllwagen überrollt 61-Jährigen

Ein Mann ist am Mittwochmorgen an einer Tankstelle in Mittenaar (Lahn-Dill) von einem Müllwagen überrollt und schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ging der 61-Jährige in dem Moment vor dem Führerhaus entlang, als dieser anfuhr. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Ein Sachverständiger soll nun den genau Unfallhergang rekonstruieren.