Eine Sechsjährige ist in Haunetal (Hersfeld-Rotenburg) von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war das Kind aus einem Linienbus ausgestiegen und vor dem Bus über die Straße gelaufen. Eine 36 Jahre alte Pkw-Fahrerin, die an dem wartenden Bus vorbeifahren wollte, erfasste das Mädchen. Der Unfall ereignete sich bereits am Montag.