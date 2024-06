Unfallflucht mit hohem Sachschaden am Hanauer Kreuz

65.000 Euro Schaden und ein Leichtverletzter, das ist die Bilanz eines Unfalls auf der A66 am Hanauer Kreuz. Der Unfallverursacher ist flüchtig.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, musste am Freitagabend ein 29 Jahre alter Pkw-Fahrer einem Kleinwagen ausweichen, der am Hanauer Kreuz die Spur wechselte.

Das Auto des 29-Jährigen prallte mehrfach in die Leitplanke, Trümmerteile schleuderten auf die Gegenfahrbahn und beschädigten drei weitere Fahrzeuge. Der Mann wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher in dem roten Kleinwagen flüchtete.