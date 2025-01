Unfallserie auf der A3 Drei Unfälle mit sieben Lkw und kilometerlanger Stau

Auf der A3 zwischen Idstein und Limburg-Süd sind mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen - daran beteiligt auch sieben Lkw. Zeitweise staute sich der Verkehr auf elf Kilometern.

Drei Unfälle mit insgesamt sieben Lastwagen, zwei Autos und ein kilometerlanger Stau - das ist die Bilanz einer Unfallserie auf der A3 in Richtung Köln zwischen Idstein (Rheingau-Taunus) und Limburg-Süd vom Mittwochmittag.

Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Wiesbaden mitteilte, wurden die Einsatzkräfte erstmals kurz nach 11 Uhr zur ersten Unfallstelle auf der A3 alarmiert. Bei stockendem Verkehr wollten zwei Lkw gleichzeitig von der rechten auf die mittlere Fahrbahn wechseln und kollidierten dabei, sagte der Sprecher.

Einer der beiden Lastwagen wurde daraufhin auf einen dritten Lkw geschoben. In der Folge kam es außerdem zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Verletzt wurde niemand.

Bei der Unfallserie auf der A3 waren am Mittwoch sieben Lastwagen verwickelt - zwei sind hier zu sehen. Bild © Mike Seeboth

Zwei Folgeunfälle in kurzer Zeit auf A3

Rund eine Stunde später und acht Kilometer entfernt stießen zwei weitere Lkw zusammen, etwa auf Höhe der Raststätte Bad Camberg. "Ob das stau- oder verkehrsbedingt passierte, ist noch unklar", erklärte der Sprecher der Autobahnpolizei.

Einer der Fahrer erlitt bei dem Auffahrunfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. In der Nähe ereignete sich daraufhin ein dritter Zusammenstoß auf der A3 - wieder kollidierten zwei Lastwagen, die bei stockendem Verkehr hintereinander gefahren waren.

Die Folge: Zeitweise bis zu elf Kilometer lange Staus zwischen Idstein und Limburg-Süd. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich wegen der Bergung der Lkw über die Raststätte Bad Camberg umgeleitet.

Autobahn inzwischen wieder frei

Gegen 15 Uhr wurde der Verkehr auf der A3 an der Unfallstelle in Richtung Köln wieder freigegeben, der Stau löste sich langsam auf. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich laut Polizei schwierig und konnten erst am Abend abgeschlossen werden.

Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf rund 150.000 Euro.