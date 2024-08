Ungeduldiger Bankkunde in Hanau in Haft

Weil ein Bankmitarbeiter in Hanau den PC nicht schnell genug hochgefahren hat, ist ein 61-Jähriger am Donnerstag in Rage geraten.

Nach Polizeiangaben vom Freitag trat der Mann vor dem Gebäude eine Glasscheibe ein. Bei der Kontrolle durch alarmierte Beamte stellte sich heraus, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wird. Er kam in U-Haft.